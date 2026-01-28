القضاء الإيراني يعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مدان بالتجسس لصالح الموساد

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاربعاء ( 28 كانون الثاني 2026 )، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أُدين بالتجسس والتعاون الاستخباراتي مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا على الحكم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية تابعة للسلطة القضائية أن "المدان يُدعى حميد رضا ثابت إسماعيل‌بور، نجل غلام حسين، وقد جرى اعتقاله في التاسع من نيسان 2025، على خلفية اتهامات تتعلق بارتباطه المباشر بضابط استخباراتي تابع للموساد".

وبحسب بيان رسمي، فإن "المتهم قام بنقل وتسليم وثائق ومستندات ومعلومات مصنّفة تمس الأمن القومي الإيراني، في إطار تعاون استخباراتي مع جهة معادية، وهو ما ثبت لدى الجهات القضائية المختصة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة".

وأكدت السلطة القضائية أن "الحكم صدر بعد استيفاء جميع المراحل القضائية، ونُفذ وفق القوانين والأنظمة المعمول بها"، مشددة على "استمرار التعامل بحزم مع أي أنشطة تجسسية تستهدف أمن البلاد واستقرارها".