الصفحة الدولية

غرينلاند ترد على تصريحات ترامب بشأن شراء الجزيرة


أكد نائب رئيس برلمان غرينلاند، بينتياراك أوتوسن، اليوم الأربعاء ( 28 كانون الثاني 2026 )، أن الجزيرة ليست معروضة للبيع، مشدداً على أن أي محاولات لمناقشة انتقالها إلى السيادة الأمريكية تعد أمراً غير مقبول.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية لأوتوسن تعليقاً على التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة.

وقال أوتوسن إن "غرينلاند ليست معروضة للبيع، وهذا ليس ما ينبغي على الرئيس الأمريكي طرحه في الوقت الراهن"، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يبعث على القلق لدى سكان الجزيرة والمواطنين الدنماركيين المقيمين فيها وفي مملكة الدنمارك.

وأوضح أن الضغوط الأمريكية أثارت مخاوف واسعة بين سكان غرينلاند، حيث يخشى كثيرون من فقدان الجزيرة لسيادتها أو وقوعها تحت سيطرة خارجية"، لافتاً إلى أن "مثل هذه التصريحات تقوض الشعور بالأمن، رغم العلاقات الودية القائمة مع الولايات المتحدة ووجود اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين".

وشدد نائب رئيس برلمان غرينلاند على أن "مستقبل الجزيرة يجب أن يقرره الغرينلانديون حصراً، دون تدخل من قوى خارجية"، مؤكداً أن "أي نقاش حول مستقبلها السياسي ينبغي أن يراعي مصالح السكان الأصليين وحقهم في تقرير المصير".

يذكر أن غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، تتمتع بحكم ذاتي موسع ضمن مملكة الدنمارك، وقد سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أثار هذه القضية خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلا أن السلطات الدنماركية والغرينلاندية رفضت آنذاك بشكل قاطع أي مقترحات تتعلق ببيع الجزيرة أو تغيير وضعها السياسي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موسكو: مستعدون لضمان سلامة زيلينسكي حال مجيئه لروسيا لمقابلة بوتين
الحرس الثوري: نمتلك مئات الصواريخ الجاهزة للإطلاق من تحت البحر
وزيرا الخارجية التركي والإيراني يبحثان جهود خفض التوتر بالمنطقة
أستراليا.. موجة حارة قياسية تؤجج حرائق الغابات وتقطع الكهرباء عن الآلاف
روسيا تنفي خسارتها 1.2 مليون شخص في حرب أوكرانيا
فوضى واعتقالات في أمريكا.. متظاهرون يقتحمون فندقا احتجاجا على ضباط الهجرة
القضاء الإيراني يعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مدان بالتجسس لصالح الموساد
غرينلاند ترد على تصريحات ترامب بشأن شراء الجزيرة
إيران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز واستراتيجية الأمن مرتبطة بقراراتها
ولي العهد السعودي لبزشكيان: نرفض أي تهديد يستهدف إيران ومستعدون للتعاون لترسيخ أمن المنطقة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك