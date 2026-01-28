غرينلاند ترد على تصريحات ترامب بشأن شراء الجزيرة

أكد نائب رئيس برلمان غرينلاند، بينتياراك أوتوسن، اليوم الأربعاء ( 28 كانون الثاني 2026 )، أن الجزيرة ليست معروضة للبيع، مشدداً على أن أي محاولات لمناقشة انتقالها إلى السيادة الأمريكية تعد أمراً غير مقبول.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية لأوتوسن تعليقاً على التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة انضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة.

وقال أوتوسن إن "غرينلاند ليست معروضة للبيع، وهذا ليس ما ينبغي على الرئيس الأمريكي طرحه في الوقت الراهن"، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يبعث على القلق لدى سكان الجزيرة والمواطنين الدنماركيين المقيمين فيها وفي مملكة الدنمارك.

وأوضح أن الضغوط الأمريكية أثارت مخاوف واسعة بين سكان غرينلاند، حيث يخشى كثيرون من فقدان الجزيرة لسيادتها أو وقوعها تحت سيطرة خارجية"، لافتاً إلى أن "مثل هذه التصريحات تقوض الشعور بالأمن، رغم العلاقات الودية القائمة مع الولايات المتحدة ووجود اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين".

وشدد نائب رئيس برلمان غرينلاند على أن "مستقبل الجزيرة يجب أن يقرره الغرينلانديون حصراً، دون تدخل من قوى خارجية"، مؤكداً أن "أي نقاش حول مستقبلها السياسي ينبغي أن يراعي مصالح السكان الأصليين وحقهم في تقرير المصير".

يذكر أن غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، تتمتع بحكم ذاتي موسع ضمن مملكة الدنمارك، وقد سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أثار هذه القضية خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلا أن السلطات الدنماركية والغرينلاندية رفضت آنذاك بشكل قاطع أي مقترحات تتعلق ببيع الجزيرة أو تغيير وضعها السياسي.