أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: القوات الأمنية حددت خطوط المخربين


قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن الشعب الإيراني أثبت تماسكه دفاعاً عن الوطن، مشيرا إلى نجاح القوات الأمنية في تحديد قادة الاضطرابات في البلاد، حيث ذكر لاريجاني إن الشعب الإيراني أثبت مرارا أنه عندما يتعرض كيان الوطن للتهديد، فإنه يقف للدفاع عنه حتى آخر نفس. وأوضح أن القوات الأمنية قد تمكنت من تحديد قادة الاضطرابات، وتم القبض على بعض المتورطين، حيث كان بعضهم ضحايا للخداع، لكن هناك حالات عديدة تم فيها استخدام أسلحة مثل بندقية "جي3" والمسدسات في الشوارع.

 وأضاف: "الاضطراب الذي نشهده اليوم هو من صنع مجموعة شبه إرهابية حضرية. منذ ثلاثة إلى أربعة أشهر، قال الصهاينة إنهم سيستخدمون الهياكل التي أنشأوها في إيران لتنفيذ مخطط جديد، وهذه هي نفس الهياكل التي نراها الآن."

كما أكد أن الأعداء كانوا يخططون للاضطرابات الأخيرة في أربعة مراحل: تجمعات شعبية، اغتيالات، أعمال شغب، وفي النهاية هجوم عسكري. إلا أن الشعب الإيراني، بتماسكه ووحدته، تصدى لهذه المخططات وهزمها في ما يشبه "حرب الأيام الاثني عشر". فيما اندلعت احتجاجات إيران في 28 ديسمبر 2025 بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة، مع تضخم بلغ 42% وانهيار الريال إلى 1.42 مليون مقابل الدولار.

وقد بدأت في بازار طهران الكبير بقيادة التجار، ثم امتدت إلى أكثر من 70 مدينة مثل أصفهان ومشهد، مع شعارات سياسية.

كما تحولت من مطالب اقتصادية إلى تحد للنظام، مع إحراق رموز حكومية واشتباكات أودت بحياة العشرات، وإصابة المئات بالرصاص الحي، وسط حظر الإنترنت.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
