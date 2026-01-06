مستشار أردوغان: سياسة واشنطن تجاه فنزويلا وإيران ستعجّل زوال أحادية القطب في العالم

حذر المستشار السابق للرئيس التركي إحسان سيفا من أن السياسة الأمريكية الراهنة تجاه فنزويلا وإيران ستسرع انهيار النظام العالمي أحادي القطب، وتدفع نحو تشكيل تحالفات دولية جديدة، حيث أكد سيفا الملحق العسكري التركي السابق، في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن "تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقانون الدولي في تعامله مع فنزويلا وإيران سيوحد الشعوب المناهضة للهيمنة الغربية ويساهم في بلورة نظام عالمي متعدد الأقطاب".

وكانت القوات الأمريكية قد نفذت في الثالث من يناير الجاري عملية عسكرية واسعة ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما قسرا إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وهي التهم التي نفاها الزوجان أمام المحكمة الأمريكية.

فيما دفعت هذه التطورات المحكمة العليا الفنزويلية إلى تكليف نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتسيير شؤون البلاد مؤقتاً حيث أدت اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية يوم 5 يناير.

وعلى الصعيد الدولي، أثارت العملية الأمريكية موجة انتقادات واسعة، إذ طالبت كل من روسيا والصين بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، واعتبرتا أن تصرفات واشنطن تنتهك القانون الدولي وسيادة الدول. كما انضمت كوريا الشمالية إلى الأصوات المنددة بالتدخل الأمريكي.

في حين طلبت كاراكاس عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي" على سيادتها الوطنية.