فنزويلا: إطلاق حملة لملاحقة المتواطئين في اختطاف القوات الأمريكية مادورو

أطلقت أجهزة الأمن الفنزويلية في إطار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد حملة واسعة للبحث عن المتواطئين في اختطاف القوات الأمريكية الرئيس نيكولاس مادورو مؤخراً، حيث أعلنت السلطات أن أجهزة الأمن والشرطة على مختلف مستوياتها تلقت توجيهات بالبحث عن الضالعين في العملية الأمريكية، كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن الجيش الأمريكي تلقى مساعدة على الأرض أثناء العملية، وأن شخصاً داخل الدائرة المقربة من مادورو كان ينقل معلومات مستمرة حول مكان مادورو وتحركاته.



