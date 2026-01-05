الصفحة الدولية

قاليباف: الاحتجاج "حقّ مشروع" ولا تساهل مع المرتبطين بالأجهزة الاستخباراتية


ذكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين ( 5 كانون الثاني 2026 )، ان الاحتجاجات الشعبية "يجب أن تُسمَع ويجري التعامل معها بالحوار"، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الفصل بين المحتجين وأولئك الذين وصفهم بـ"مثيري الشغب والمرتبطين بالأجهزة الاستخباراتية".

وفي كلمة ألقاها قبل جدول أعمال جلسة البرلمان، شدد قاليباف على أن تأكيد قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي على "فصل صفوف المحتجين عن المخربين" يمثل "نهجاً هادياً ومرشداً"، مشيراً إلى أن مطالب المحتجين "محقة"، وأنه ينبغي توظيف كل الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستجابة لهذه المطالب.

وأضاف أن الحكومة "تتعامل بجدية" مع الأوضاع الراهنة، معرباً عن أمله في أن تسهم التدابير المتخذة في تلبية مطالب المحتجين وتحويل الاحتجاج إلى أساس لإجراء تغييرات تصب في مصلحة المواطنين.

وشدد في المقابل على أن "حساب الأشخاص المرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بأجهزة التجسس، والذين يسعون إلى مصادرة الاحتجاجات وتحويلها إلى أعمال فوضى، منفصل تماماً"، مؤكداً ضرورة التعامل معهم "بذكاء وبأسلوب فعّال" لمنع تهديد أمن المواطنين واستقرارهم.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن "الشعب الإيراني، عبر تاريخه، واجه الكثير من المرتزقة والخونة وباعة الوطن ووضعهم في مكانهم"، معتبراً أن "الأعداء رغم تسخيرهم كامل قدراتهم الاستخباراتية والأمنية والإعلامية، "سيفشلون مرة أخرى أمام صمود الشعب الإيراني".

وفي تصريح منفصل، أكد قاليباف أن "إيران الموحّدة والقوية تمثل كابوساً لأعدائها"، مضيفاً أن الحفاظ على الاستقلال يتطلب القوة، وأن هذه القوة لا تتحقق إلا عبر الوحدة الوطنية.

ولفت إلى أن "الاتحاد المقدس، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وإحباط محاولات زعزعة استقرار الأسواق" تشكّل محاور أساسية لتعزيز قوة البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"قلق بالغ" في إسرائيل: "الحوثيون قد يرسلون قوات برية إلى الحدود وينفذون هجوما"
القضاء الأمريكي يحدد 17 اذار موعدا لمثول مادورو امامها
عقيلة مادورو تدافع عن نفسها أمام محكمة في نيويورك
اول تصريح من الرئيس الفنزويلي بعد اختطافه من قبل قوة اميركية
قاليباف: الاحتجاج "حقّ مشروع" ولا تساهل مع المرتبطين بالأجهزة الاستخباراتية
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته حول فنزويلا
وصول نيكولاس مادورو إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك
إطلاق نار يستهدف نائب الرئيس الأميركي
الصين ترفض دور الشرطي الدولي وتدين الاعتداء الأمريكي على فنزويلا
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني يترقب أي فرصة لضرب وحدتنا الوطنية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك