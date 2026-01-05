الصفحة الدولية

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته حول فنزويلا


عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين،( 5 كانون الثاني 202 )، جلسة طارئة بشأن تطورات الأحداث في فنزويلا واعتقال رئيسها بعملية أمريكية.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب، أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

بدورها نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز دعت الحكومة الأمريكية إلى التعاون، عقب تعيينها رئيسة مؤقتة إثر اختطاف الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.

