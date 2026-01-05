الصفحة الدولية

وصول نيكولاس مادورو إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك


وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين ( 5 كانون الثاني 2026 )، إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك حيث يواجه تهماً مرتبطة بالإرهاب والمخدرات، بعد إلقاء قوات أمريكية القبض عليه في كاراكاس السبت في عملية لاقت معارضة دولية واسعة.

وظهر مادورو البالغ 63 عاماً مكبلاً بالأصفاد يصحبه عدد من عناصر قوات الأمن المسلحين.

وقد نُقل جواً بواسطة مروحية إلى نيويورك، حيث وُضع في سيارة مصفحة.

ومن المتوقع أن يطعن محامو مادورو في قانونية اعتقاله، مجادلين بأنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس دولة ذي سيادة.

وتتهم لائحة اتهام من 25 صفحة نشرت يوم السبت مادورو وآخرين بالعمل مع عصابات مخدرات لتسهيل شحن آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وقد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم.

ولم يكن واضحا حتى يوم أمس الأحد ما إذا كان مادورو قد عين محاميا في الولايات المتحدة حتى الآن.

