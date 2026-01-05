إطلاق نار يستهدف نائب الرئيس الأميركي

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، بتعرض مقر إقامة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في ولاية أوهايو، إلى إطلاق نار.

وأكدت المعلومات الأولية، أن شرطة سينسيناتي ألقت القبض على مشتبه به واحد، فيما لم يكن فانس موجودًا في المنزل أثناء الحادث، كما لم تُسجل أي إصابات حتى الآن.

السلطات لم تصدر بعد معلومات حول دوافع الهجوم أو تفاصيل إضافية عن المشتبه به، لكن الحادث أدى إلى رفع مستوى الأمن وأثار صدمة سياسية في البلاد.