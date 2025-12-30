تايوان تتعهد بعدم استفزاز بكين

تعهّد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، اليوم الثلاثاء، بعدم استفزازبكين أو تصعيد حدة التوتراتمعها فيما بدأت الصين يومها الثاني من التدريبات العسكرية التي تحاكي حصار الموانئ الرئيسية في تايوان، فقد كتب لاي في منشور على فيسبوك: "سنتصرف بمسؤولية، دون تصعيد التوترات أو إثارة نزاعات".

وفي بكين، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصين "ستتصدى بقوةلمبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، مع انطلاق اليوم الثاني من تدريبات ينفّذها الجيش بالذخيرة الحية حول الجزيرة"، إذ ذكر وانغ يي: "ردا على الاستفزازات المستمرة من جانب القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان ومبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، يجب علينا بالطبع أن نعارضها بحزم ونتصدى لها بقوة".

وجاءت تصريحات وانغ بعد أكثر من ساعة بقليل من إعلان الجيش الصيني إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في المياه الواقعة شمال جزيرة تايوان.

فيما تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولم تستبعد ضمها بالقوة إذا لزم الأمر.