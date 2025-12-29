الصومال: مظاهرات غاضبة في صومالي لاند ضد الاعتراف الإسرائيلي

شهد إقليم "أرض الصومال" الذي أعلن نفسه دولة مستقلة مظاهرات حاشدة الاثنين ضد الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم، مع رفع أعلام فلسطين كرمز على التضامن القوي مع القضية الفلسطينية، إذ خرج المتظاهرون في مدن رئيسية مثل لاس عود، رافضين الانفصال عن الصومال الأم، ومتهمين إسرائيل بالتدخل في الشؤون الداخلية الصومالية لتقسيم الوحدة الوطنية.

كذلك أثار الاعتراف ردود فعل عربية وإسلامية حادة، حيث اعتبرته دول مثل مصر والسعودية محاولة لزعزعة الاستقرار الإقليمي، فيما هتف المحتجون شعارات تؤكد "الصومال واحدة"، مطالبين بإنهاء التعاون مع إسرائيل، وسط مخاوف من تصعيد التوترات الداخلية في الإقليم الذي يسعى للانفصال منذ سنوات.