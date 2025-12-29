الصفحة الدولية

تركيا: اشتباك عنيف لشرطة اسطنبول بمواجهة مشتبهين من داعش


أصيب سبعة من رجال الشرطة التركية بجروح طفيفة خلال اشتباك مع مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، قرب بلدة يالوفا جنوب اسطنبول، حيث ذكرت قناة "تي آر تي خبر" الرسمية أن سبعة من عناصر الشرطة  أصيبوا بجروح طفيفة خلال اشتباك مع مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، في عملية أمنية نفذتها فرق الشرطة على منزل قرب بلدة يالوفا على ساحل بحر مرمرة.

كما أشارت القناة إلى أن المشتبهين أطلقوا النار على القوات أثناء العملية، مما دفع بإرسال دعم من قوات خاصة من إقليم بورصة، بينما أكدت قناة "إن تي في" عدم خطورة حالة المصابين.

وجاء الحادث بعد أسبوع من اعتقال الشرطة 115 مشتبها بداعش بتهمة التخطيط لهجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، في إطار حملة أمنية مكثفة.

