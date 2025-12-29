الصفحة الدولية

بيرو: زلزال بقوة 6 درجات يسفر عن إصابة 25 شخصا على الأقل


 

 

أحدث زلزال بقوة 6 درجات إصابة 25 شخصا على الأقل في البيرو، في منطقة أنكاش في شمال العاصمة ليما، حيث ذكرت السلطات إن الزلزال وقع قبالة مدينة تشيمبوتي الساحلية.

فيما صرّحت وزارة الصحة بأن الزلزال تسبب في "إصابة 25 شخصا، من بينهم 12 أدخلوا المستشفى و13 سمح لهم بالمغادرة".

وفي مدينة تشيمبوتي التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، تضرر المستشفى الرئيسي، وكذلك مدارس والعديد من المنازل، وفقا لصور بثتها وسائل الإعلام المحلية الاثنين.

كذلك أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مباني متصدعة وأغراضا متناثرة على أرضية متاجر سوبرماركت.

وتقع البيرو التي تعد حوالى 34 مليون نسمة ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأميركية، حيث يسجل فيها ما معدله 100 زلزال سنويا، فقد وقع في العام 1970 زلزال مدمر في منطقة أنكاش موديا بنحو 67 ألف شخص.

