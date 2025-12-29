كوريا الشمالية: إجراء تجربتين لصاروخَي كروز بعيدَي المدى

أجرت كوريا الشمالية تجربتين لصاروخَي كروز بعيدَي المدى في البحر، وفق أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين،

فقد ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن الزعيم كيم جونغ أون دعا خلال مناورة صاروخية أجريت الأحد إلى تطوير "غير محدود ومستدام" للقوة النووية لبلاده.

فيما تُعد هذه التجربة أول اختبار من هذا النوع منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، إذ أفادت الوكالة بعملية إطلاق واحدة فقط، لكنها أفادت لاحقا بأنه تم إطلاق مقذوفين فوق البحر الأصفر.

كذلك أوضحت الوكالة أن الهدف من العملية كان مراجعة "وضع الاستجابة الهجومية المضادة والقدرة القتالية للوحدات الفرعية للصواريخ البعيدة المدى". فيما بثّت وسائل الإعلام الحكومية صورا لإطلاق الصاروخين ووصولهما إلى الهدف.

وبحسب القيادة المشتركة في سيول، أطلق الصاروخان الأحد الساعة الثامنة صباح الأحد (23,00 بتوقيت غرينتش السبت) من منطقة سونان، قرب العاصمة بيونغ يانغ.

كذلك أضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم صرح بأن الحكومة والحزب الحاكم في كوريا الشمالية "سيواصلان كما دائما تكريس كل جهودهما للتطوير غير المحدود والمستدام للقوة النووية للدولة".