ترامب يحث زيلينسكي على تسريع عقد اتفاقية سلام ويحذر من خسائر جديدة

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماعهما ، على الإسراع في التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع، محذرا إياه من احتمال وقوع خسائر أراض جديدة، حيث ذكر ترامب للصحفيين في مقر إقامته بفلوريدا: "لقد تم السيطرة على جزء من هذه الأراضي بالفعل. جزء من هذه الأراضي قد لا يزال متاحا، لكنه قد يتم السيطرة عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وجاء هذا تحذير ترامب في وقت يستمر فيه الجيش الروسي بالتقدم على الأرض ويشدد الخناق على خيارات كييف، و صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا كانت تحث أوكرانيا سابقا على منح سكان دونباس الحق في تقرير المصير، لكن كييف "فضلت خيار الحرب". كذلك أضاف أن اهتمام روسيا بانسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي التي سيطرت عليها"ينخفض إلى الصفر" في ضوء وتيرة التقدم العسكري الروسي.