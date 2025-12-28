أفغانستان: مقتل مساعد رئيس الاستخبارات في انفجار غاز بكابل

نشرت قناة TOLOnews Plus بتلغرام، اليوم الأحد، بأن ماولافي نعمان، مساعد مدير الإدارة الرئيسية للاستخبارات في أفغانستان (GDI) التابعة لـ"طالبان"، قتل في كابل في ظروف غامضة، حيث ذكرت القناة نقلا عن مصادر مطلعة أن الحادث وقع أمس في منزل نعمان بحي بوت هك في العاصمة الأفغانية، مشيرة إلى أن الانفجار الذي تسبب في مقتله ناتج عن تسرب غاز، ولم يتم الإعلان رسميا عن السبب الدقيق حتى الآن.

فيما تعد الإدارة الرئيسية للاستخبارات (GDI) الجهاز الاستخباراتي الوطني لإمارة أفغانستان الإسلامية، الذي أنشئ بعد سيطرة "طالبان" على السلطة في أغسطس 2021 خلفا للإدارة السابقة للأمن الوطني في الجمهورية الإسلامية.