الصفحة الدولية

سماحة السيد الخامنئي: العالم بحاجة إلى نظام عادل والاعتراض على إيران ليس نووياً


وجه قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، اليوم السبت ( 27 كانون الأول 2025 )، رسالة إلى المشاركين في الاجتماع السنوي التاسع والخمسين لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلبة في أوروبا، أكد فيها أن الحاجة الملحّة للعالم اليوم هي إقامة نظام عادل على المستويين الوطني والدولي يستند إلى القيم الإسلامية.

وشدد السيد الخامنئي، في الرسالة التي ترجمتها "بغداد اليوم"، على أن "جوهر الخلاف بين إيران وخصومها لا يرتبط بالملف النووي، بل برفض طهران لما وصفه بـ(النظام العالمي غير العادل)".

وأشار إلى أن "الهجوم الواسع الذي شنّه الجيش الأمريكي وحلفاؤه في المنطقة فشل أمام مبادرة وشجاعة وتضحيات شباب إيران"، معتبراً أن "ذلك يثبت قدرة الشعب الإيراني على الصمود والدفاع عن استقلاله وقيمه".

وأوضح سماحته أن "اعتراض القوى المتغطرسة على إيران نابع من رفعها راية مواجهة الهيمنة ورفض الخضوع، وليس بسبب البرنامج النووي"، مؤكداً أن "إيران تسعى إلى نظام عادل داخلياً ودولياً ذي مرجعية إسلامية، وهو ما أثار غضب هذه القوى".

وأضاف  أن "فقدان عدد من العلماء والقادة العسكريين ومواطنين إيرانيين لن يوقف مسيرة البلاد"، مشيداً بدور عائلات القتلى في مواصلة هذا النهج، ومؤكداً أن الضغوط السياسية والاقتصادية لن تثني إيران عن مواقفها".

وخاطب سماحته الطلبة الإيرانيين في الخارج داعياً إياهم للاضطلاع بدور فاعل في دعم هذا التوجه، والثقة بالله وبقدراتهم، والعمل على تعزيز نشاط الجمعيات الإسلامية الطلابية، مؤكداً أن "النصر الكامل في انتظارهم بإذن الله".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
