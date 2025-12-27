سماحة السيد الخامنئي: العالم بحاجة إلى نظام عادل والاعتراض على إيران ليس نووياً

وجه قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، اليوم السبت ( 27 كانون الأول 2025 )، رسالة إلى المشاركين في الاجتماع السنوي التاسع والخمسين لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلبة في أوروبا، أكد فيها أن الحاجة الملحّة للعالم اليوم هي إقامة نظام عادل على المستويين الوطني والدولي يستند إلى القيم الإسلامية.

وشدد السيد الخامنئي، في الرسالة التي ترجمتها "بغداد اليوم"، على أن "جوهر الخلاف بين إيران وخصومها لا يرتبط بالملف النووي، بل برفض طهران لما وصفه بـ(النظام العالمي غير العادل)".

وأشار إلى أن "الهجوم الواسع الذي شنّه الجيش الأمريكي وحلفاؤه في المنطقة فشل أمام مبادرة وشجاعة وتضحيات شباب إيران"، معتبراً أن "ذلك يثبت قدرة الشعب الإيراني على الصمود والدفاع عن استقلاله وقيمه".

وأوضح سماحته أن "اعتراض القوى المتغطرسة على إيران نابع من رفعها راية مواجهة الهيمنة ورفض الخضوع، وليس بسبب البرنامج النووي"، مؤكداً أن "إيران تسعى إلى نظام عادل داخلياً ودولياً ذي مرجعية إسلامية، وهو ما أثار غضب هذه القوى".

وأضاف أن "فقدان عدد من العلماء والقادة العسكريين ومواطنين إيرانيين لن يوقف مسيرة البلاد"، مشيداً بدور عائلات القتلى في مواصلة هذا النهج، ومؤكداً أن الضغوط السياسية والاقتصادية لن تثني إيران عن مواقفها".

وخاطب سماحته الطلبة الإيرانيين في الخارج داعياً إياهم للاضطلاع بدور فاعل في دعم هذا التوجه، والثقة بالله وبقدراتهم، والعمل على تعزيز نشاط الجمعيات الإسلامية الطلابية، مؤكداً أن "النصر الكامل في انتظارهم بإذن الله".