إغلاق مطار هانوفر الألماني بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي

أغلقت السلطات الألمانية المجال الجوي أمام حركة الطيران فوق مدينة هانوفر الألمانية مساء أمس الجمعة بعد رصد مسيرات في المجال الجوي للمطار.

ووفقا لمتحدث باسم المطار استمر الإغلاق من الساعة 21:47 حتى الساعة 00:16، موضحا أن سبع طائرات تأثرت بهذا الإجراء، حيث جرى تحويل مساراتها إلى وجهات أخرى من بينها بادربورن وبريمن ودوسلدورف وفرانكفورت.

وأضاف المتحدث أن رحلتين لم تتمكنا من الهبوط في هانوفر بسبب الإغلاق، وبالتالي لم تقلعا اليوم السبت. والرحلتان كانتا متجهتين إلى فرانكفورت وباريس واضطر المطار إلى إلغائهما.

وبحسب تقرير لصحيفة "هانوفرشه ألجماينه تسايتونج"، جرى أولا رصد طائرة مسيرة على ارتفاع نحو 80 مترا بالقرب من مطار مخصص لنماذج الطائرات. وبعد ساعة أفاد التقرير بأن ما لا يقل عن طائرتين مسيرتين اقتربتا من المطار. يذكر أنه في نوفمبر الماضي اضطر مطار هانوفر إلى الإغلاق لمدة 45 دقيقة بسبب رصد طائرة مسيرة في أجوائه أيضا.