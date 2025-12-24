الصفحة الدولية

بلجيكا تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل


انضمت بلجيكا إلى جنوب إفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث أعلنت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في بيان لها أن بروكسل قدمت إعلانا رسميا للتدخل في القضية.

وبذلك تلتحق بلجيكا بعدد من الدول التي سبق أن انضمت إلى الدعوى، من بينها البرازيل وكولومبيا وإيرلندا والمكسيك وإسبانيا وتركيا، فيما كانت نيكاراغوا قد تقدمت بطلب للانضمام ثم سحبته بعد شهرين دون توضيح الأسباب.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023، متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وذلك على خلفية الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي قادته حركة حماس.

بالمقابل، رفضت إسرائيل الاتهامات الموجهة لها ووصفتها بأنها لا أساس لها، واتهمت جنوب أفريقيا بالتصرف كوكيل لحركة "حماس".

ومن الجدير بالذكر أن بلجيكا كانت من بين مجموعة دول اعترفت بدولة فلسطينية مستقلة في سبتمبر الماضي، وهو وضع تعترف به قرابة 80 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

