فنزويلا: مصالح الشركات النفطية الكبرى وراء التهديدات الأمريكية للبلاد

صرح مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة صموئيل مونكادا أن الولايات المتحدة تهدد فنزويلا بالتدخل لتلبية مصالح الشركات النفطية الكبرى، حيث ذكر مونكادا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن "السلطات الأمريكية تهدد فنزويلا بالهجوم المسلح لتلبية مصالح الشركات النفطية الكبرى، وخصوصا "كونوكو فيليبس" و"إكسون موبيل"، اللتين تعتبران الكبريين في سرقة النفط الفنزويلي". بحسب قوله

كما أضاف أن "أبناء العائلات الأمريكية سيتلقون أوامر بأن يخاطروا بحياتهم من أجل ملء جيوب مساهمي الشركات النفطية بمليارات الدولارات، وسيتم القضاء على آلاف العائلات الفنزويلية والأمريكية".

كذلك عبّر الدبلوماسي عن قناعته بأن "معظم مواطني الولايات المتحدة ضد أي محاولات لشن الحرب على فنزويلا ويطالبون بوقف العدوان".

فيما جاء ذلك على خلفية قيام الولايات المتحدة بحشد قوة عسكرية كبيرة بالقرب من فنزويلا وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حصار عليها وضربات وشيكة ضد عصابات المخدرات على الأراضي الفنزويلية.