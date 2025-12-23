الصفحة الدولية

ليبيا تعلن رسميا وفاة رئيس الاركان محمد الحداد ومرافقيه


اعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة عن وفاة رئيس الاركان محمد الحداد ومرافقيه اثر حادث اثناء عودتهم من رحلة رسمية من انقرة.

وقال الدبيبة :" ان مرافقي الحداد الذين لقوا مصرعهم في الحادث ، كل من رئيس اركان القوات البرية الفريق الركن الفيتوري غريبيل ، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، و مستشار رئيس الاركان العامة للجيش الليبي محمد العصاوي دياب ، والمصور بمكتب اعلام رئيس الاركان العامة محمد عمر احمد محجوب".

وكانت وسائل اعلام تركية اعلنت في وقت سابق مساء اليوم عن اختفاء الطائرة التي كانت تقل رئيس الاركان الليبي وانقطاع الاتصال بها ، بعد اقلاعها من مطار انقرة .

وكان الحداد قد وصل الى انقرة اليوم بدعوة من نظيره التركي سلجوق بيرقدار اوغلو ، والتقى وزير الدفاع التركي يشار غولر .

