إعلام تركي: اغلاق المجال الجوي في أنقرة اثر اختفاء طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي

اعلن اعلام تركي عن اغلاق المجال الجوي في العاصمة انقرة اثر اختفاء طائرة تقل رئيس اركان الجيش الليبي.

وافاد مصدر حكومي ليبي لـRT بان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة شكل خلية ازمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن حادثة اختفاء طائرة رئيس اركان الجيش الليبي محمد الحداد.

وكانت صحيفة "يني شفق" التركية قد أفادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باختفاء طائرة كانت تقل رئيس الأركان العامة في ليبيا الفريق أول محمد علي الحداد، عن الرادار.

وكان الحداد قد وصل إلى أنقرة اليوم بدعوة من رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، كما التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا في منشور على منصة "إكس": "انقطع الاتصال في تمام الساعة 8:52 مساء بطائرة رجال أعمال من طراز فالكون 50، تحمل الرقم التسلسلي 9H-DFJ، والتي أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا في تمام الساعة 8:10 مساءً متجهةً إلى طرابلس".

وأضاف: "ورد طلب هبوط اضطراري من الطائرة بالقرب من حيمانة، إلا أنه تعذرت إعادة الاتصال بها بعد ذلك".

وأكد وزير الداخلية التركي وجود خمسة ركاب على متن الطائرة، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، اللواء محمد علي أحمد الحداد.