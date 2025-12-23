ترامب: ناقلات النفط المصادرة من فنزويلا ستبقى تحت سيطرتنا

الأمريكي دونالد ترامب أن ناقلات النفط التي استولت عليها بلاده قبالة فنزويلا ستظل في حوزة الولايات المتحدة ونفطها سيضاف إلى الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية، فقد جاء تصريح ترامب رداً على سؤال من الصحفيين حول مصير أول ناقلة تمّت السيطرة عليها في 10 كانون الأول الجاري، حيث قال: "سنحتفظ بها وبالسفن ايضاً". وكانت قوات خفر السواحل الأمريكية قد استولت مؤخراً على ناقلتي نفط في البحر الكاريبي، وبدأت منذ يوم الأحد ملاحقة سفينة ثالثة يُعتقد أنها جزء من ما يُعرف بـ"الأسطول الخفي"، الذي تستخدمه فنزويلا للالتفاف على العقوبات الدولية، وفق تقارير إعلامية. وفي منشور سابق على منصته "تروث سوشيال"، أعلن ترامب نيّته فرض حظر كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام