الصفحة الدولية

ترامب: ناقلات النفط المصادرة من فنزويلا ستبقى تحت سيطرتنا


 الأمريكي دونالد ترامب أن ناقلات النفط التي استولت عليها بلاده قبالة فنزويلا ستظل في حوزة الولايات المتحدة ونفطها سيضاف إلى الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية، فقد جاء تصريح ترامب رداً على سؤال من الصحفيين حول مصير أول ناقلة تمّت السيطرة عليها في 10 كانون الأول الجاري، حيث قال: "سنحتفظ بها وبالسفن ايضاً".   وكانت قوات خفر السواحل الأمريكية قد استولت مؤخراً على ناقلتي نفط في البحر الكاريبي، وبدأت منذ يوم الأحد ملاحقة سفينة ثالثة يُعتقد أنها جزء من ما يُعرف بـ"الأسطول الخفي"، الذي تستخدمه فنزويلا للالتفاف على العقوبات الدولية، وفق تقارير إعلامية.   وفي منشور سابق على منصته "تروث سوشيال"، أعلن ترامب نيّته فرض حظر كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب: ناقلات النفط المصادرة من فنزويلا ستبقى تحت سيطرتنا
الدفاع الروسية: القضاء على 990 جنديا أوكرانيا والسيطرة على بلدة جديدة
هجوم سيبراني يشل البريد الفرنسي في ذروة عيد الميلاد
إيران تجري مناورات صاروخية في 5 محافظات.. وإسرائيل تعلن: قد تكون غطاءً لهجوم مفاجئ
الاستخبارات التركية تعتقل احد القياديين البارزين بتنظيم داعش الارهابي على الحدود الأفغانية-الباكستانية
طهران تنفي اغتيال عالم نووي إسرائيلي وتتهم واشنطن بنقض تعهدات أموال قطر
نزول متعثر يعيد الجدل حول صحة ترامب خلال ولايته الثانية
تقارير ألمانية: دول غربية تستعد سرا لشن هجمات سيبرانية ضد البنية التحتية الروسية
الخارجية الروسية تحذر من تداعيات إنشاء قاعدة للناتو في بلغاريا واستعداد أوروبا لمواجهة روسيا
هرّبا المخدرات داخل جسميهما.. السعودية تعلن إعدام شخصين في مكة وتكشف عن جنسيتهما
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك