هجوم سيبراني يشل البريد الفرنسي في ذروة عيد الميلاد


ضرب هجوم سيبراني مشتبه به قطاع البريد الوطني في فرنسا وذراعه المصرفي، اليوم الاثنين، مما أدى لعرقلة و تأخر وصول الشحنات والمدفوعات الإلكترونية في ذروة موسم عيد الميلاد.

وقال قطاع البريد في بيان، أو ردته وكالة "أسوشيتد برس"، إن واقعة حجب خدمة التوزيع أو "دي دي أو س" جعلت خدماته عبر الإنترنت غير متاحة.

وأضاف القطاع أن الواقعة لم تؤثر على بيانات العملاء، ولكن عرقلت توصيل الطرود والبريد.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الرياضة الفرنسية، تعرض أحد أنظمتها المعلوماتية لهجوم سيبراني، ما أدى إلى استخراج بيانات بشكل غير مصرح به.

وفي اليوم ذاته، كانت خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية الفرنسية، هدفًا لهجوم سيبراني هذا الأسبوع، مضيفًا أن التحقيق جار في هذا الأمر.

وذكر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز لإذاعة آر.تي.إل: "كان هناك هجوم سيبراني، تمكن أحد المهاجمين من الوصول إلى عدد من الملفات، لا يوجد دليل على تعرضها لاختراق خطير".

هجوم سيبراني يشل البريد الفرنسي في ذروة عيد الميلاد
