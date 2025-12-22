إيران تجري مناورات صاروخية في 5 محافظات.. وإسرائيل تعلن: قد تكون غطاءً لهجوم مفاجئ

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الاثنين، بإجراء تجارب صاروخية في مناطق متفرقة من إيران.

ونقلت الوكالة عن شهود أن التجارب جرت في خرم آباد، ومهاباد، وأصفهان، وطهران، ومشهد.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان خلفتها صواريخ تمت تجربتها في عدد من المناطق الإيرانية.

وكان موقع "أكسيوس" أشار في وقت سابق إلى اتصال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، بقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، يوم السبت، حيث أبلغه أن إسرائيل قلقة بشأن مناورة الصواريخ التي بدأها الحرس الثوري الإيراني قبل بضعة أيام، بحسب المصادر.

وأفادت المصادر أن زامير أبلغ كوبر بأن تحركات الصواريخ الإيرانية الأخيرة وغيرها من الخطوات العملياتية قد تكون غطاءً لهجوم مفاجئ.

وحثّ زامير القوات الأمريكية والإسرائيلية على التنسيق الوثيق بشأن الاستعدادات الدفاعية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن البرنامج الصاروخي الإيراني جرى تطويره لأغراض دفاعية بحتة، ولا يُعدّ موضوعًا قابلًا للتفاوض.

وأكد بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن "البرنامج الصاروخي الإيراني طُوِّر للدفاع عن إيران، وليس للتفاوض".

وشدد على أن القدرات الدفاعية لطهران، صُمِّمت لردع أي معتدٍ ومنعه من التفكير في شن هجوم على البلاد، "ليست أمرًا يمكن الحديث عنه أو التفاوض بشأنه بأي حال من الأحوال".