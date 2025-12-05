الصفحة الدولية

الولايات المتحدة تعتزم توسيع قائمة حظر السفر لتشمل أكثر من 30 دولة


 أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتوسيع عدد الدول المشمولة بحظر السفر من 19 دولة إلى أكثر من 30 دولة.

وقالت نويم في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لن أحدد الرقم بدقة، لكنه أكثر من 30، والرئيس مستمر في تقييم الدول".

ولم تحدد نويم الدول التي ستضاف إلى القائمة الجديدة.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في وقت سابق، حظر دخول مواطني 19 دولة إلى الولايات المتحدة، ووضعهم ضمن قائمة جديدة لمنع السفر.

وقال مدير خدمات المواطنة والهجرة، جوزيف إدلو، عبر منصة "إكس" إن السلطات ستباشر مراجعة فورية وشاملة لجميع حاملي "البطاقة الخضراء" من الدول المصنفة "مثيرة للقلق"، وذلك عقب حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض الذي استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني.

وأوضح إدلو أن توجيهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتضمن إعادة فحص دقيقة لكل "غرين كارد" صادرة لمواطني تلك الدول، مؤكداً أن "حماية الشعب الأمريكي تأتي أولا، وأنه لن يدفع ثمن سياسات المتوطين المتهورة السابقة".

وكان ترامب قد أعلن تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع "دول العالم الثالث"، بعد أن أطلق رجل أفغاني النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني، ما أدى إلى وفاة إحداهما.

وتشمل قائمة الدول التي أعلن ترامب عنها في يونيو/ حزيران 2025: أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الولايات المتحدة تعتزم توسيع قائمة حظر السفر لتشمل أكثر من 30 دولة
ليبيا: قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة غرب طرابلس
تفكيك خلية مسلحة تابعة لـ"منافقي خلق" شرق طهران
اللواء حاتمي: لم نُهدر لحظة في تعزيز قدراتنا الدفاعية
اللواء باكبور: الحرس الثوري ليس لديه أي قيود في نقل خبراته بمكافحة الإرهاب
استقالة مسؤول بالاتحاد الأوروبي على خلفية فساد
فنزويلا: مادورو يؤكد أجراء محادثة ودية مع ترامب!
ترامب يمنح عفوا شاملا لنائب ديمقراطي وزوجته
الحرس الثوري الإيراني ينفي حقيقة الفيديو المتداول لقصف إسرائيل مركز قيادته
ترامب: كان يجب أن أحصل على جائزة نوبل مقابل كل حرب أنهيتها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك