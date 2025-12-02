الصفحة الدولية

قاليباف: الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية لن تبقى بلا رد


حذّر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الأول 2025 )، من أن الهجمات التي تستهدف المنشآت النووية الإيرانية "لن تبقَ بلا رد"، مؤكداً أن مثل هذه العمليات لا تهدد القدرات العلمية فحسب، بل "تعرقل خطط إعادة الإعمار وتثبيت الأمن الإقليمي".

وقال قاليباف، خلال جلسة علنية للبرلمان اليوم الثلاثاء تابعته "بغداد اليوم"، إن "إسرائيل تتبنى استراتيجية عدوانية تقوم على استهداف البنى الحيوية والتصعيد المفتوح"، مشدداً على أن استمرار هذا النهج "لن يؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأوضح قاليباف أن "إيران لا تبحث عن حرب جديدة، لكنها "لن تقبل بتهديدات تمسّ سيادتها وإنجازاتها العلمية".

وأضاف رئيس البرلمان أن "القوة لا تعني الذهاب نحو المواجهة، بل القدرة على منعها"، في إشارة إلى أن طهران ترى الردع والتوازن جزءاً أساسياً من سياستها الدفاعية".

وانتقد قاليباف ما وصفه بـ"صمت بعض الدول الغربية تجاه الهجمات ضد إيران"، داعياً المجتمع الدولي إلى "موقف واضح" من "الاعتداءات التي تطال منشآت مدنية وعلمية".

وفي ختام كلمته، شدد على أن "أولويات إيران في المرحلة المقبلة تشمل "تعزيز الأمن الداخلي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومواصلة البرامج العلمية النووية السلمية من دون أن تؤثر التهديدات الخارجية على تقدمها".

