الصفحة الدولية

طالبان تتعهد لطاجيكستان بالتعاون في أمن الحدود بعد مقتل خمسة صينيين


صرّحت "طالبان" في أفغانستان إنها أكدت لطاجيكستان، استعدادها لتشديد أمن الحدود وإجراء تحقيقات مشتركة بعد هجومين انطلقا من الأراضي الأفغانية وأسفرا عن مقتل خمسة صينيين الأسبوع الماضي، إذ عبّر وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي في اتصال هاتفي مع نظيره الطاجيكي عن أسفه وقال إن كابل مستعدة لتعزيز التنسيق بين قوات أمن الحدود، مضيفا أن "الإجراءات المشتركة ضد العناصر الخبيثة ضرورة ملحة".

وأضاف متقي وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية أن "الإمارة الإسلامية على استعداد تام لتعزيز أمن الحدود وإجراء تحقيقات مشتركة والمشاركة في أي من أشكال التنسيق"، وتابع أن "أجواء من الثقة" نشأت في الآونة الأخيرة بين البلدين وينبغي عدم تقويضها.

كما ذكرت السلطات الطاجيكية أمس الاثنين إن الهجومين، ومنهما هجوم بطائرات مسيرة أسقطت قنابل يدوية، تسببا أيضا في إصابة خمسة عمال صينيين.

فيما أكدت السفارة الصينية مقتل وإصابة مواطنيها وحثت رعاياها على مغادرة المنطقة الحدودية.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
