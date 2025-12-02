طالبان تتعهد لطاجيكستان بالتعاون في أمن الحدود بعد مقتل خمسة صينيين

صرّحت "طالبان" في أفغانستان إنها أكدت لطاجيكستان، استعدادها لتشديد أمن الحدود وإجراء تحقيقات مشتركة بعد هجومين انطلقا من الأراضي الأفغانية وأسفرا عن مقتل خمسة صينيين الأسبوع الماضي، إذ عبّر وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي في اتصال هاتفي مع نظيره الطاجيكي عن أسفه وقال إن كابل مستعدة لتعزيز التنسيق بين قوات أمن الحدود، مضيفا أن "الإجراءات المشتركة ضد العناصر الخبيثة ضرورة ملحة".

وأضاف متقي وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية أن "الإمارة الإسلامية على استعداد تام لتعزيز أمن الحدود وإجراء تحقيقات مشتركة والمشاركة في أي من أشكال التنسيق"، وتابع أن "أجواء من الثقة" نشأت في الآونة الأخيرة بين البلدين وينبغي عدم تقويضها.

كما ذكرت السلطات الطاجيكية أمس الاثنين إن الهجومين، ومنهما هجوم بطائرات مسيرة أسقطت قنابل يدوية، تسببا أيضا في إصابة خمسة عمال صينيين.

فيما أكدت السفارة الصينية مقتل وإصابة مواطنيها وحثت رعاياها على مغادرة المنطقة الحدودية.