زيلينسكي يلتقي ماكرون ويكشف عن "التحدي الأهم" بالمفاوضات

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن الحديث عن تقدم روسي على الخطوط الأمامية مبالغ فيه.

وكشف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من باريس، أن مسألة الأراضي هي التحدي الأهم خلال محادثات وقف إطلاق النار في بلاده.

في حين شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن إنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يكون عادلاً وكريما، وأن أية خطة سلام أو ضمانات أمنية لا يمكن أن تُصاغ من دون مشاركة أوكرانيا والدول الأوروبية.

وأوضح ماكرون أنه لا توجد اليوم، بالمعنى الدقيق للكلمة، خطة سلام مكتملة، مؤكداً أن أي اتفاق محتمل حول الأراضي لا يمكن أن يُستكمل إلا من قِبل الرئيس زيلينسكي.

كما أضاف أن الملفات المرتبطة بـ"الأصول الروسية المجمَّدة، وضمانات الأمن، ومسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تُستكمل إلا بحضور الأوروبيين حول الطاولة، مشيدا في الوقت نفسه بجهود السلام والوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة.

جاء هذا بعدما أعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتمع مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

اتصالات شاملة

وأضاف في بيان، أن الرئيسين أجريا معاً اتصالات شملت قادة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والنرويج والدنمارك وفنلندا وهولندا وبولندا ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس مجلس أوروبا والأمين العام لحلف الناتو.

كما اتصل ماكرون وزيلينسكي بالمبعوث الأميركي ويتكوف وسكرتير مجلس الدفاع ‏والأمن القومي في أوكرانيا رستم عمروف.

أتت هذه الزيارة مع توجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو، مصحوباً بصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.

وأعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن ويتكوف سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً عصراً.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بلاده "تريد نجاح المفاوضات حول أوكرانيا، لذا لن تخوض في تفاصيلها عبر الإعلام"، وفق ما نقلت وكالة "تاس".

جاء ذلك بالتزامن مع مواصلة المساعي الأميركية من أجل إنهاء الحرب، إذ قدم الجانب الأميركي أمس مقترحاً جديداً إلى الوفد الأوكراني، نص على أن تُعتبر أجزاء من مقاطعة دونيتسك ولوغانسك تحت سيطرة روسية بحكم الواقع.

كما نص على أن تنسحب القوات الأوكرانية من الجزء الذي تسيطر عليه في دونيتسك، ويحوّل إلى منطقة محايدة منزوعة السلاح، يعترف دولياً بأنها أصبحت منطقة تحت السيطرة الروسية.

في المقابل، اقترحت الخطة أن يتم تجميد خطوط الجبهة في مناطق أخرى محتلة جزئياً في مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون بمعنى أن تجمد السيطرة الحالية كما هي.

وبالتالي إذا طبق هذا المقترح كما سرب، علماً أن لا شيء رسمياً بعد، فمن المتوقع أن تشمل المناطق منزوعة السلاح جزءاً من مقاطعة دونيتسك، تحديداً الجزء الذي لا يزال تحت سيطرة كييف.

كما يتوقع أن تمنح السيطرة الروسية الكاملة على دونيتسك ولوغانسك بحكم الأمر الواقع، مع احتمال أن تُدار كمنطقة منزوعة السلاح، على أن تجمد الخطوط الحالية في جبهتي زابوروجيا وخيرسون.

محادثات "مثمرة جداً"

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان أكد، أمس الأحد، أن المحادثات مع الوفد الأوكراني في فلوريدا كانت "مثمرة جداً"، لكنه أشار إلى أن مزيداً من العمل يبقى ضرورياً لوقف الحرب.

بدوره، أشاد أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف الذي يترأس وفد كييف بالمفاوضات، واصفاً إياها بأنها كانت "مثمرة وناجحة".