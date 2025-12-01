العمال الكردستاني: لا خطوات جديدة ما لم تفرج أنقرة عن أوجلان

أكّد قيادي في حزب العمال الكردستاني أن حزبه لن يتخذ أي خطوة أخرى في عملية السلام مع تركيا، ما لم تقدم أنقرة على اتخاذ خطوات مقابلة، وفق ما ذكر القيادي لوكالة الصحافة الفرنسية

وقال القيادي، آمد ملازغرت، إن حزب العمال الكردستاني نفّذ كل الخطوات التي بادر إليها القائد عبد الله أوجلان، ومن بعد هذه الخطوات لن تكون هناك أي خطوة أخرى، ما لم تفرج أنقرة عن أوجلان، وتعترف دستوريًا بالشعب الكردي في تركيا.

وكان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، قد دعا الأطراف المشاركة في عملية السلام في تركيا إلى بذل جهود حقيقية لضمان نجاحها، مؤكداً ضرورة دمج القضية الكردية بجميع أبعادها في الإطار القانوني للدولة التركية والانخراط في عملية انتقال راسخة.

ويقبع أوجلان في السجن منذ عام 1999، لكنه لا يزال شخصية مؤثرة بشدة بالنسبة للمقاتلين الأكراد وأنصاره.