إيران تعلن جاهزية الدفاع الجوي واعتماد شبكة رصد متطورة للتصدي لأي تهديد


أعلن نائب قائد سلاح الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا الهامي، اليوم الأحد ( 30 تشرين الثاني 2025 )، أن قوات الدفاع الجوي تبقى في حالة تأهب كاملة على مدار الساعة استعداداً للتصدي لأي تهديد محتمل.

وأوضح العميد الهامي، في كلمة خلال الدورة الرابعة والعشرين لنظريات معارف الحرب، أن "الجيش الإيراني يستند إلى تجارب الحرب مع العراق والحرب التي استمرت اثني عشر يوماً، حيث قدّم الدفاع الجوي 39 شهيداً في سبيل حماية سماء الوطن"، مشيراً إلى أن "هذه الخبرة عززت جاهزية القوات لمواجهة أي تهديدات معاصرة".

وأضاف أن "الدفاع الجوي الإيراني يعتمد على شبكة متكاملة من الرصد والسيطرة والقيادة، قادرة على مواجهة الصواريخ عالية السرعة، بما فيها الصواريخ فرط الصوتية التي تصل سرعتها إلى 10–15 ماخ"، مؤكداً أن "إيران تمتلك اليوم أوسع شبكة قيادة وتحكم للدفاع الجوي في المنطقة".

وأشار العميد الهامي إلى "نجاح الدفاع الجوي في اعتراض أكثر من 48 ألف تهديد جوي خلال الحرب مع العراق، وتدمير 652 طائرة معادية"، مؤكداً أن "القوات الجوية والدفاع الجوي كانا دائماً في حالة استعداد قصوى للتصدي لأي تحرك عدائي، بما في ذلك العمليات المشتركة ضد القوات الأميركية قرب جزيرة فارسي".

واختتم بالقول: إن "استراتيجية الدفاع الوطني تعتمد على المقاومة الفاعلة والاعتماد على القدرات الوطنية، مع الالتزام بالتوجيهات العليا للقيادة"، مؤكداً أن "القوات المسلحة الإيرانية ستظل دائماً في حالة تأهب تام لحماية سيادة البلاد وأمن سمائها".

