إيران تدين الإجراء الأمريكي بإغلاق الأجواء الفنزويلية

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الإجراء الأمريكي الأحادي بإعلان إغلاق الأجواء الفنزويلية، إذ ذكر إسماعيل بقائي إن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإعلان عن إغلاق الأجواء الفنزويلية، "انتهاك صارخ للأعراف والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك القواعد المنظمة للنقل الجوي الدولي".

كذلك وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الإجراء الأمريكي الذي يأتي في "سياق الخطوات الاستفزازية وغير القانونية ضد السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الفنزويلية، بأنه تصرف أحادي وتهديد غير مسبوق لسلامة وأمن الطيران الدولي".

فيما حذر بقائي من العواقب الخطيرة لهذا السلوك على سيادة القانون والسلام والأمن الدوليين.

وفي تصعيد لافت لمسار الأزمة بين واشنطن وكاراكاس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ودعا شركات الطيران إلى تجنّبه، فقد جاء هذا المنشور بعد أن قال ترامب أمس، إن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا، مشيرا إلى أن عمليات برية ستبدأ "قريبا جدا".

فيما سمح ترامب بتوجيه ضربات اعتبارا من أيلول الماضي، استهدفت زوارق تزعم واشنطن أنها لتجار المخدرات في مياه فنزويلا بالبحر الكاريبي، ودمرت هذه الضربات عشرات الزوارق وخلفت أكثر من 80 قتيلا.