روسيا: هجمات بزوارقٍ مسيّرةٍ تضرب مرسىً نفطيًا في البحر الأسود

تعرّضت منشأة نفطية روسية في أحد موانئ البحر الأسود لأضرار جسيمة جراء هجمات بزوارق مسيّرة بحرية، فيما يصل وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات ترمي إلى إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، إذ يُستخدم هذا المرفق لتصدير النفط الآتي من أحد أكبر خطوط الأنابيب في العالم، الذي ينقل الخام من الحقول الكازاخية الواقعة على ضفاف بحر قزوين مرورا بالأراضي الروسية وصولا إلى البحر الأسود.

بالمقابل، ندّدت وزارة الطاقة الكازاخية في بيان بالهجوم، معتبرة أنه "غير مقبول" ويشكّل "مخاطر على أمن الطاقة العالمي".