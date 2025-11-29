أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن استهداف ناقلتي نفط أمام سواحل تركيا

أعلن مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني، السبت، مسؤولية بلاده عن استهداف ناقلتي نفط روسيتين من "أسطول الظل" بمركبات بحرية مسيرة أمام سواحل تركيا في البحر الأسود.

ويُستخدم مصطلح "أسطول الظل" للإشارة إلى ناقلات النفط الروسية القديمة المخفية، للتغلب على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، لـ"رويترز"، إن العملية نفذها جهاز الأمن الأوكراني بمشاركة القوات البحرية، مشيراً إلى أن "أضراراً جسيمة لحقت بالناقلتين بعد استهدافهما، وخرجتا من الخدمة فعلياً. وهذا سيوجه ضربة كبيرة لعمليات نقل النفط الروسي"، دون أن يذكر متى حدث الاستهداف.