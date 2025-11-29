الصفحة الدولية

روسيا تعلن القضاء على 1255 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت نحو 1255 عسكريا، نتيجة العمليات العسكرية على مختلف محاور القتال.

وأضافت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن قواتها تمكنت من استهداف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية، ومراكز الطاقة الداعمة لعملها، بضربة واسعة النطاق، كما تم استهداف المطارات العسكرية، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى".

وأوضح التقرير، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط صاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز /نبتون/، بالإضافة إلى إسقاط 158 طائرة مسيرة أوكرانية"

