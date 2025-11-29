إيران تصادر سفينتين تحملان وقودا مهربا قرب جزيرة كيش

أعلن مدعي عام جزيرة كيش الإيرانية عن توقيف سفينتين في مياه الخليج من قبل القوات البحرية الإيرانية لمكافحة التهريب، حيث تم العثور على 80 ألف لتر من الوقود المهرب ومصادرته.

ويعد تهريب الوقود ظاهرة متكررة في المنطقة، حيث تقوم السلطات الإيرانية بين الحين والآخر بالقبض على سفن تنقل كميات كبيرة من الوقود المهرب في الخليج، سواء داخل المياه الإقليمية أو بحر عمان.

وجاءت هذه العمليات في إطار مكافحة التهريب الذي يؤثر على اقتصاد البلاد ويهدد الأمن البحري في المنطقة.

ويشكل تهريب الوقود في إيران تحديا أمنيا واقتصاديا مستمرا. بسبب الفوارق السعرية والتنظيمية بين إيران والدول المجاورة، يتم تهريب الوقود من إيران إلى خارجها أو داخل البلاد لتجنب الضرائب أو لاستغلال السوق السوداء.

وتستخدم سوائل الوقود المهرب في مناطق عدة، ويشكل نقلها عبر السفن في الخليج جزءا كبيرا من تلك الشبكات.

وتعمد قوات الحرس الثوري والجهات الأمنية إلى مراقبة هذه الأنشطة واحتجاز السفن التي تنقل الوقود المهرب لمنع خسائر الدولة الاقتصادية مع حماية الأمن البحري.

وسبق أن ضبطت السلطات الإيرانية سفنا تحمل كميات كبيرة من الوقود المهرب تجاوزت أحيانا الملايين من اللترات، وتتم مصادرة هذه الكميات على نحو دوري كجزء من جهود مكثفة لمنع تهريب الوقود في الخليج والمياه المتاخمة.