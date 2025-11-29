الصفحة الدولية

إيران تصادر سفينتين تحملان وقودا مهربا قرب جزيرة كيش


أعلن مدعي عام جزيرة كيش الإيرانية عن توقيف سفينتين في مياه الخليج من قبل القوات البحرية الإيرانية لمكافحة التهريب، حيث تم العثور على 80 ألف لتر من الوقود المهرب ومصادرته.

ويعد تهريب الوقود ظاهرة متكررة في المنطقة، حيث تقوم السلطات الإيرانية بين الحين والآخر بالقبض على سفن تنقل كميات كبيرة من الوقود المهرب في الخليج، سواء داخل المياه الإقليمية أو بحر عمان.

وجاءت هذه العمليات في إطار مكافحة التهريب الذي يؤثر على اقتصاد البلاد ويهدد الأمن البحري في المنطقة.

ويشكل تهريب الوقود في إيران تحديا أمنيا واقتصاديا مستمرا. بسبب الفوارق السعرية والتنظيمية بين إيران والدول المجاورة، يتم تهريب الوقود من إيران إلى خارجها أو داخل البلاد لتجنب الضرائب أو لاستغلال السوق السوداء.

وتستخدم سوائل الوقود المهرب في مناطق عدة، ويشكل نقلها عبر السفن في الخليج جزءا كبيرا من تلك الشبكات.

وتعمد قوات الحرس الثوري والجهات الأمنية إلى مراقبة هذه الأنشطة واحتجاز السفن التي تنقل الوقود المهرب لمنع خسائر الدولة الاقتصادية مع حماية الأمن البحري.

وسبق أن ضبطت السلطات الإيرانية سفنا تحمل كميات كبيرة من الوقود المهرب تجاوزت أحيانا الملايين من اللترات، وتتم مصادرة هذه الكميات على نحو دوري كجزء من جهود مكثفة لمنع تهريب الوقود في الخليج والمياه المتاخمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قطر تصدر قراراً بشأن سمة الدخول خلال كأس العرب
إيران تصادر سفينتين تحملان وقودا مهربا قرب جزيرة كيش
انفجارات تضرب ناقلتي نفط قرب السواحل التركية
روسيا تستنكر تحريف تصريحات بوتين.. "القتال حتى آخر أوكراني"
ترامب :: سنوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث
بوتين يكذّب أنباء زعمت بتعرض لافروف للتهميش
بوتين يحذّر من مصادرة الأصول ويفضح فساد النخب الغربية
عراقجي:‌ لايمكن إجراء مفاوضات متوازنة حاليا بسبب النهج الأمريكي
سماحة السيد الخامنئي : أميركا غير مؤهلة للإتصال والتعاون مع إيران
العميد نقدي لأعداء إيران: لن نوقف الحرب المقبلة حتى إزالة إسرائيل بالكامل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك