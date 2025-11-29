الصفحة الدولية

انفجارات تضرب ناقلتي نفط قرب السواحل التركية


افادت المديرية العامة للشؤون البحرية في تركيا، مساء اليوم الجمعة، بتعرض ناقلتي نفط خاضعتين للعقوبات لانفجارات قبالة سواحل البلاد.

ووفقاً لوكيل موانئ محلي، تعرضت الأولى، وهي سفينة تُدعى "كايروس" (Kairos)، لانفجار اندلع على إثره حريق على متنها. وأكدت المديرية التركية وقوع الحادث الأول، وأضافت أن سفينة ثانية، "فيرات" (Virat)، تعرضت أيضاً لضربة قرب الساحل.

وأشار تقرير وكيل الموانئ إلى أن "كايروس" ربما اصطدمت بلغم.

تُعد "كايروس" ناقلة من فئة "سويزماكس" (Suezmax)، الصغيرة نسبياً، وقد فُرضت عليها عقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب نقلها النفط الروسي، لكن لم تُفرض عليها عقوبات من الولايات المتحدة. 

أما "فيرات"، فقد فُرضت عليها عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب مشاركتها في شحن النفط الروسي. وكحال "كايروس"، كانت الناقلة فارغة وقت الانفجار. ويبدو أنها كانت في وضعية توقف في الجزء الغربي من البحر الأسود معظم العام، بعد إدراجها على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي في 10 يناير.

