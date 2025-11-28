أشارت السفارة الروسية لدى لندن إلى قيام صحيفة "التلغراف" البريطانية بتحريف وتشويه فادح لخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما يخدم السرديات الرسمية للمملكة المتحدة.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الروسية اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الصحيفة نسبت إلى الرئيس الروسي زورا القول إن روسيا تعتزم مواصلة الحرب "حتى يموت آخر أوكراني"، وذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين في ختام زيارته إلى قرغيزستان الخميس.

وقال البيان: "لكن السياق (لكلام بوتين) مختلف تماما في الحقيقة. فقد صرح الرئيس الروسي بأن البعض في الغرب يؤكد ضرورة إنهاء النزاع بأسرع وقت ممكن لأن أوكرانيا في طريقها إلى الفشل، بينما يدعو آخرون، في الغرب أيضا، إلى القتال حتى آخر أوكراني".

وذكّر البيان بنص تصريح الرئيس الروسي كما جاء حرفيا: ".. و(هناك) آخرون، ممن يعتقدون أن كوبيانسك قد عادت بالفعل إلى سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، يصرون على مواصلة القتال حتى آخر أوكراني.. وأولئك الذين يهاجمون ويتكوف، هم من أصحاب وجهة النظر الأخرى (هذه)، يرغبون بالاشتراك مع المؤسسة الحاكمة الأوكرانية في سرقة الأموال ومواصلة القتال حتى آخر أوكراني. لكنني سبق أن صرحت علنا بأننا، من حيث المبدأ، مستعدون لذلك".

وشددت السفارة على أن "مثل هذا التشويه لكلمات أعلى قيادة في روسيا يصب الزيت على النار ويخدم الذين يرغبون فعلا في القتال حتى آخر أوكراني" في الغرب، مجددة "الدعوة الملحة" إلى وسائل الإعلام البريطانية إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية.