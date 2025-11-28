الصفحة الدولية

روسيا تستنكر تحريف تصريحات بوتين.. "القتال حتى آخر أوكراني"


أشارت السفارة الروسية لدى لندن إلى قيام صحيفة "التلغراف" البريطانية بتحريف وتشويه فادح لخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما يخدم السرديات الرسمية للمملكة المتحدة.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الروسية اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الصحيفة نسبت إلى الرئيس الروسي زورا القول إن روسيا تعتزم مواصلة الحرب "حتى يموت آخر أوكراني"، وذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين في ختام زيارته إلى قرغيزستان الخميس.

وقال البيان: "لكن السياق (لكلام بوتين) مختلف تماما في الحقيقة. فقد صرح الرئيس الروسي بأن البعض في الغرب يؤكد ضرورة إنهاء النزاع بأسرع وقت ممكن لأن أوكرانيا في طريقها إلى الفشل، بينما يدعو آخرون، في الغرب أيضا، إلى القتال حتى آخر أوكراني".

وذكّر البيان بنص تصريح الرئيس الروسي كما جاء حرفيا: ".. و(هناك) آخرون، ممن يعتقدون أن كوبيانسك قد عادت بالفعل إلى سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، يصرون على مواصلة القتال حتى آخر أوكراني.. وأولئك الذين يهاجمون ويتكوف، هم من أصحاب وجهة النظر الأخرى (هذه)، يرغبون بالاشتراك مع المؤسسة الحاكمة الأوكرانية في سرقة الأموال ومواصلة القتال حتى آخر أوكراني. لكنني سبق أن صرحت علنا بأننا، من حيث المبدأ، مستعدون لذلك".

وشددت السفارة على أن "مثل هذا التشويه لكلمات أعلى قيادة في روسيا يصب الزيت على النار ويخدم الذين يرغبون فعلا في القتال حتى آخر أوكراني" في الغرب، مجددة "الدعوة الملحة" إلى وسائل الإعلام البريطانية إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
