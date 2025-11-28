الصفحة الدولية

ترامب :: سنوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث


اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان ادارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع "دول العالم الثالث" حتى يتعافى النظام الامريكي بشكل كامل.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "سأوقف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي بشكل كامل".

وهدد أيضا بإلغاء "ملايين" الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن و"ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية".

كما كشف أنه بصدد إلغاء جميع المزايا والإعانات الاتحادية لغير المواطنين في الولايات المتحدة.

وأمر بإجراء مراجعة واسعة النطاق لطلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وبطاقات الإقامة الخضراء الممنوحة لمواطني 19 دولة.

ويأتي اعلان ترامب بعد يوم واحد من اطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن.

ويقول مسؤولون ان المشتبه به في إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الأربعاء، دخل الولايات المتحدة في عام 2021 بموجب برنامج اعادة توطين".

