بوتين يكذّب أنباء زعمت بتعرض لافروف للتهميش

علق الرئيس فلاديمير بوتين على الأخبار التي انتشرت مؤخرا وزعمت بأن القيادة الروسية "غير راضية" عن أداء وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووصفها بالهراء، حيث أكد الرئيس الروسي أن التقارير الإعلامية التي زعمت بأن وزير الخارجية لافروف تعرض للتهميش بعد مكالمة هاتفية "غير ناجحة" مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غير صحيحة ولا تتوافق مع الواقع.

في يوم 7 نوفمبر الجاري، علق المتحدث باسم الكرملين على مزاعم بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد "فقد مكانته"، ووصفها بالكاذبة.

وكانت شائعاتٌ قد انتشرت حول فقدان وزير الخارجية الروسي لمكانته بعد غياب لافروف عن جلسة عقدها رئيس الدولة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي. وزعمت هذه الشائعات كذلك بأنه تم استبعاد لافروف من رئاسة الوفد الروسي إلى قمتي مجموعة العشرين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لاحقا.

واستدل مروجو هذه الأخبار الكاذبة بإلغاء القمة الروسية الأمريكية في بودابست كسبب لـ"فقدان لافروف الرضا". وقام هؤلاء بإلقاء اللوم على وزير الخارجية الروسي في ذلك، زاعمين بأن محادثة لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أدت إلى إلغاء واشنطن للقمة.

ردا على ذلك، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن التقارير حول "تهمييش" لافروف عارية تماما عن الصحة مؤكدا أن لافروف لا يزال يشغل منصبه كوزير لخارجية روسيا.

بالمقابل، علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للقاء لافروف وروبيو، مشيرة إلى أن "هذه القصة الخيالية، في رأيي، تليق بأغاثا كريستي"، مؤكدة أن مثل هذه المقالات، في الواقع، جزء من الحرب الإعلامية التي يشنها الغرب على روسيا.