بوتين يكذّب أنباء زعمت بتعرض لافروف للتهميش


علق الرئيس فلاديمير بوتين على الأخبار التي انتشرت مؤخرا وزعمت بأن القيادة الروسية "غير راضية" عن أداء وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووصفها بالهراء، حيث أكد الرئيس الروسي أن التقارير الإعلامية التي زعمت بأن وزير الخارجية لافروف تعرض للتهميش بعد مكالمة هاتفية "غير ناجحة" مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو غير صحيحة ولا تتوافق مع الواقع.

في يوم 7 نوفمبر الجاري، علق المتحدث باسم الكرملين على مزاعم بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد "فقد مكانته"، ووصفها بالكاذبة.

وكانت شائعاتٌ قد انتشرت حول فقدان وزير الخارجية الروسي لمكانته بعد غياب لافروف عن جلسة عقدها رئيس الدولة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي. وزعمت هذه الشائعات كذلك بأنه تم استبعاد لافروف من رئاسة الوفد الروسي إلى قمتي مجموعة العشرين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لاحقا.

واستدل مروجو هذه الأخبار الكاذبة بإلغاء القمة الروسية الأمريكية في بودابست كسبب لـ"فقدان لافروف الرضا". وقام هؤلاء بإلقاء اللوم على وزير الخارجية الروسي في ذلك، زاعمين بأن محادثة لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أدت إلى إلغاء واشنطن للقمة.

ردا على ذلك، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن التقارير حول "تهمييش" لافروف عارية تماما عن الصحة مؤكدا أن لافروف لا يزال يشغل منصبه كوزير لخارجية روسيا.

بالمقابل، علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للقاء لافروف وروبيو، مشيرة إلى أن "هذه القصة الخيالية، في رأيي، تليق بأغاثا كريستي"، مؤكدة أن مثل هذه المقالات، في الواقع، جزء من الحرب الإعلامية التي يشنها الغرب على روسيا.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
