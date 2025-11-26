أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، أن لندن غير مهتمة بتسوية سلمية في أوكرانيا، لافتا إلى أنها لا تزال تعول على تسليح كييف متوهمة أن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق الهزيمة بموسكو.

وقال كيلين، خلال مشاركته في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1"، إن "السياسيين البريطانيين يعيشون حاليا في عالم من الأوهام، فهم يعرفون جيدا أن هناك عملية تفاوضية جارية، ويعرفون تقريبا الخطوط العامة للاتفاق المحتمل، ومع ذلك لا يخطون أي خطوة نحو التسوية".

وأضاف أن الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، ما زالت متمسكة بنهجها القائم، على "الاستمرار في الضغط على روسيا وتزويد أوكرانيا بالأسلحة".

وأضاف: "رغم زعم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اهتمامه بالتسوية السلمية، إلا أن اهتمامه الحقيقي في الواقع ينحصر في أمر واحد وهو وقف العمليات القتالية فقط، دون معالجة الأسباب الجذرية للنزاع أو تعزيز الحلول التفاوضية".

وفي وقت سابق، كشفت الاستخبارات الروسية أسباب إصرار لندن على استمرار حرب أوكرانيا، رغم الوضع المزري للقوات الأوكرانية على الأرض، مؤكدة أن السبب المباشر يكمن في الدافع المالي، حيث تنقذ الحرب الاقتصاد البريطاني من براثن الإفلاس، فتنفذ شركات مثل "بي إيه إي سيستمز" و"ثاليس يو كيه" عقودا بمليارات الدولارات لتوريد الأسلحة لكييف، وبناء على ذلك يمكن تفسير القلق في لندن من أن تعرقل الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الخطط البريطانية للاستمرار في جني الأرباح من سفك الدماء في أوكرانيا.

وحذر تقرير الاستخبارات الروسية من أن البريطانيين أعدوا "خطة بديلة" تهدف إلى تقويض الجهود الدبلوماسية الأمريكية عبر شن حملة تستهدف ترامب باستخدام "الملفات المزيفة" التي سبق أن أعدها كريستوفر ستيل الموظف السابق في الاستخبارات البريطانية، وتتضمن "اتهامات للرئيس الأمريكي وعائلته بعلاقات مع الاستخبارات السوفيتية والروسية.

واستبعد التقرير نجاح هذه المحاولات، مشيرا إلى أن ترامب، سيرد بحزم على الادعاءات الزائفة. علاوة على ذلك، فإن تطور الوضع في ساحة العمليات العسكرية سيجبر البريطانيين على البحث عن مصادر بديلة لما يجنونه من أرباح على حساب الدم الأوكراني النازف.