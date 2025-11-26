لاريجاني يلوّح بتغيير "قواعد اللعبة": صبر طهران يشارف على النفاد

بعث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، رسالة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "انستغرام"، تضمنت تحذيراً غير مباشر لإسرائيل.

وكتب لاريجاني على خلفية حمراء في تدوينته " مخاطباً إسرائيل بأن (صبرنا له حدود)".

ولاقت هذه الرسالة، التي تم تداولها على نطاق واسع، تفاعلاً واسعاً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة من نشرها، وسط تكهنات حول مغزاها وعلاقتها بتصاعد التوترات الإقليمية، خصوصاً بعد مقتل القائد العسكري لحزب الله هيثم علي طباطبایی في بيروت الأحد الماضي.

وكان لاريجاني قد صعّد نبرته سابقاً بقوله إن "لا خيار متبقياً سوى المواجهة مع إسرائيل"، في إشارة إلى أن سياسة ضبط النفس التي تبنّتها طهران ووكلاؤها تواجه تحديات كبيرة عقب التصعيد الأخير.

وتتزامن رسالة لاريجاني مع ضغوط متزايدة على إيران وحزب الله بشأن الرد على الهجوم، وسط نقاشات متزايدة حول احتمال تغيّر قواعد الاشتباك في المرحلة المقبلة.