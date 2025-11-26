الصفحة الدولية

لاريجاني يلوّح بتغيير "قواعد اللعبة": صبر طهران يشارف على النفاد


بعث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، رسالة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "انستغرام"، تضمنت تحذيراً غير مباشر لإسرائيل.

وكتب لاريجاني على خلفية حمراء في تدوينته " مخاطباً إسرائيل بأن (صبرنا له حدود)".

ولاقت هذه الرسالة، التي تم تداولها على نطاق واسع، تفاعلاً واسعاً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة من نشرها، وسط تكهنات حول مغزاها وعلاقتها بتصاعد التوترات الإقليمية، خصوصاً بعد مقتل القائد العسكري لحزب الله هيثم علي طباطبایی في بيروت الأحد الماضي.

وكان لاريجاني قد صعّد نبرته سابقاً بقوله إن "لا خيار متبقياً سوى المواجهة مع إسرائيل"، في إشارة إلى أن سياسة ضبط النفس التي تبنّتها طهران ووكلاؤها تواجه تحديات كبيرة عقب التصعيد الأخير.

وتتزامن رسالة لاريجاني مع ضغوط متزايدة على إيران وحزب الله بشأن الرد على الهجوم، وسط نقاشات متزايدة حول احتمال تغيّر قواعد الاشتباك في المرحلة المقبلة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لاريجاني يلوّح بتغيير "قواعد اللعبة": صبر طهران يشارف على النفاد
الجيش في غينيا ينفذ انقلاب عسكري ويعتقل الرئيس
مصر: تعليمات عاجلة بعزل القادمين من إثيوبيا
ضبط شحنة اسلحة ثقيلة ومتفجرات لمجموعات ارهابية شمال غربي ايران
مسؤول أميركي: أوكرانيا توافق على مقترح إنهاء الحرب مع روسيا
الحرس الثوري يدين باغتيال الشهيد طباطبائي ويؤكد “حق الرد” لمحور المقاومة
طهران تتهم واشنطن بتطوير سلاح "عصبي" وتدعو للتحقيق بملف تزويد "صدام حسين" بالاسلحة الكيمائية
لحظة الود بين ترامب وممداني لم تدم حتی لـ48 ساعة !
الحرس الثوري يعتقل خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان
بقائي ينتقد المزاعم حول رسالة بزشكيان لولي العهد السعودي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك