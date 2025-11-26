الصفحة الدولية

الجيش في غينيا ينفذ انقلاب عسكري ويعتقل الرئيس


كشفت مصادر إعلامية عن توقيف الرئيس المنتهية ولايته في غينيا بيساو عمرو سيسوكو امبالو، من طرف قيادة الجيش.

وكان سيسوكو امبالو، قد اتهم قائد أركان الجيش البري بالوقوف خلف محاولة انقلاب اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة حون أفريك الفرنسية عن امبالو قوله: “تعرضت لمحاولة توقيف صباح اليوم حين كنت في مكتبي في القصر الرئاسي.”

كما أشارت المجلة الفرنسية المتخصصة في الشأن الإفريقي إلى أنه تم لاحقًا اعتقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الجنرال بياغ نانتان، ونائب رئيس الأركان الجنرال مامادو توري، ووزير الداخلية بوتشي كاندي.

وجاء الانقلاب في غينيا بيساو عقب إعلان النتائج الجزئية الأولية للانتخابات الرئاسية، وبعد أن أعلن الرئيس المُطاح به فوزه بنسبة 65% من الأصوات وفقًا لإحصاءاته الخاصة.

