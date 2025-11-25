الصفحة الدولية

ضبط شحنة اسلحة ثقيلة ومتفجرات لمجموعات ارهابية شمال غربي ايران


أعلنت العلاقات العامة لمقر "حمزة سيد الشهداء (عليه السلام) " التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية فی إيران عن ضبط شحنة ثقيلة من الاسلحة والمتفجرات والعتاد تابعة لمجموعات ارهابية مناوئة للثورة الاسلامية في شمال غربي البلاد.

وقالت العلاقات العامة للمقر في بيان "تم، بفضل التغطية المعلوماتية والإجراءات المعقدة والتقنية التي نفذها كوادر الاستخبارات في مقر حمزة سيد الشهداء (ع) في محافظة أذربيجان الغربية، اكتشاف وضبط شحنة ثقيلة من الاسلحة والمتفجرات والعتاد تابعة لمجموعات ارهابية مناوئة للثورة، أثناء نقلها إلى داخل البلاد في منطقة "تركور" الحدودية التابعة لمدينة أرومية".

واستنادًا إلى هذا التقرير، تضمنت الشحنة كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والذخائر الحربية، لا سيما 198 عبوة ناسفة، كان الإرهابيون والعناصر التخريبية ينوون نقلها إلى المناطق العميقة من البلاد لاستخدامها في خلق حالة من انعدام الأمن، لكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم الشريرة بسبب يقظة كوادر الامن والإجراءات في الوقت المناسب من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري.

