مسؤول أميركي: أوكرانيا توافق على مقترح إنهاء الحرب مع روسيا


افاد مسؤول أميركي، اليوم الثلاثاء، بموافقة أوكرانيا على مقترح إنهاء الحرب مع روسيا.

وذكر المسؤول على خلفية الاجتماعات في أبوظبي بين وزير الجيش الأميركي دان دريسكول مع مسؤولين روس ووفد أوكراني، إن "الأوكرانيين وافقوا على اتفاق السلام. هناك تفاصيل صغيرة يتم حلها، ولكنهم وافقوا على اتفاق السلام".

وقال المقدم جيفري تالبرت، المتحدث باسم الجيش الأميركي، الثلاثاء، إنه "منذ وقت متأخر من يوم الاثنين وطوال يوم الثلاثاء، يجري الوزير دريسكول وفريقه محادثات مع الوفد الروسي لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا. تسير المحادثات بشكل جيد ونحن ما زلنا متفائلين. الوزير دريسكول يعمل بتنسيق وثيق مع البيت الأبيض والجهات الأميركية المعنية مع تقدّم هذه المحادثات".

وأسفرت المحادثات الأميركية الأوروبية الأوكرانية في جنيف الأحد، عن خطة سلام معدلة مكونة من 19 بنداً، تمنح كييف شروطاً أفضل، ولكنها تركت النقاط الحساسة سياسياً ليحددها الرئيسين ترمب وزيلينسكي.

وشملت الخطة الأصلية استبعاد عضوية أوكرانيا في "الناتو" بشكل دائم، وتحديد حجم الجيش الأوكراني عند 600 ألف جندي، واقتراح تسليم باقي منطقة دونباس لروسيا، مع الإبقاء عليها منطقة منزوعة السلاح، وإلزام كييف بعقد انتخابات خلال 100 يوم، من توقيع اتفاق السلام.

