الحرس الثوري يدين باغتيال الشهيد طباطبائي ويؤكد “حق الرد” لمحور المقاومة

أدان الحرس الثوري الإيراني اغتيال القيادي في حزب الله الشهيد هيثم علي طباطبائي في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت، واصفاً العملية بأنها “جريمة إرهابية وجبانة” ارتكبها الجيش الإسرائيلي في ظل “وقف إطلاق النار المعلن الذي تم انتهاكه مراراً”.

وقال الحرس الثوري في بيان إن لجوء إسرائيل إلى الاغتيال يأتي “من موقع الضعف وليس القوة”، معتبراً أن العملية “جزء من حرب نفسية تهدف إلى التغطية على أزماتها الداخلية والهزائم الميدانية”.

وأكد البيان أن اغتيال الشهيد طباطبائي وعدد من مرافقيه “لن يغيّر معادلات الصراع”، مشيراً إلى أن “حقّ الرد محفوظ لمحور المقاومة، وأن توقيت وشكل الرد تحدده الجهات المعنية”.

وأضاف أن “دماء الشهداء لن تُضعف المقاومة”، معتبراً أن أي محاولات لإضعاف دور إيران وحلفائها في المنطقة “لن تحقق أهدافها”. كما أشار إلى أن العملية تأتي ضمن “محاولات إسرائيل لإخفاء الإخفاقات الداخلية”.

وختم الحرس الثوري بيانه بالتأكيد على أن دماء الشهيد طباطبائي تمثّل “رصيداً استراتيجياً” سيعزز، من تماسك جبهات المواجهة.