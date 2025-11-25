الصفحة الدولية

الحرس الثوري يدين باغتيال الشهيد طباطبائي ويؤكد “حق الرد” لمحور المقاومة


أدان الحرس الثوري الإيراني اغتيال القيادي في حزب الله الشهيد هيثم علي طباطبائي في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت، واصفاً العملية بأنها “جريمة إرهابية وجبانة” ارتكبها الجيش الإسرائيلي في ظل “وقف إطلاق النار المعلن الذي تم انتهاكه مراراً”.

وقال الحرس الثوري في بيان إن لجوء إسرائيل إلى الاغتيال يأتي “من موقع الضعف وليس القوة”، معتبراً أن العملية “جزء من حرب نفسية تهدف إلى التغطية على أزماتها الداخلية والهزائم الميدانية”.

وأكد البيان أن اغتيال الشهيد طباطبائي وعدد من مرافقيه “لن يغيّر معادلات الصراع”، مشيراً إلى أن “حقّ الرد محفوظ لمحور المقاومة، وأن توقيت وشكل الرد تحدده الجهات المعنية”.

وأضاف أن “دماء الشهداء لن تُضعف المقاومة”، معتبراً أن أي محاولات لإضعاف دور إيران وحلفائها في المنطقة “لن تحقق أهدافها”. كما أشار إلى أن العملية تأتي ضمن “محاولات إسرائيل لإخفاء الإخفاقات الداخلية”.

وختم الحرس الثوري بيانه بالتأكيد على أن دماء الشهيد طباطبائي تمثّل “رصيداً استراتيجياً” سيعزز، من تماسك جبهات المواجهة.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
