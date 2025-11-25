الصفحة الدولية

طهران تتهم واشنطن بتطوير سلاح "عصبي" وتدعو للتحقيق بملف تزويد "صدام حسين" بالاسلحة الكيمائية


إتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء ( 25 تشرين الثاني 2025 )، الولايات المتحدة بالسعي إلى تطوير برنامج لسلاح كيميائي "عصبي"، فيما دعا لفتح "تحقيق دولي" بشأن الجهات التي زودت صدام حسين بالأسلحة الكيميائية خلال الحرب العراقية – الإيرانية.

وقال عراقجي خلال كملة على هامش الاجتماع الثلاثين للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC) في لاهاي، قال إن "النظام القائم على القانون جرى التخلي عنه منذ مدة طويلة عندما يتعلق الأمر باستخدام الأسلحة الكيميائية"، مشيراً إلى أن إسرائيل استخدمت قنابل عنقودية ضد لبنان وغزة، وشنّت هجمات على ثماني دول في السنوات الماضية".

وأضاف عراقجي في كلمته ، أن "الاستقواء العسكري بات يحلّ محلّ القانون في العالم اليوم"، لافتاً إلى أن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة – بما فيها الهجمات التي طالت إيران – شكّلت انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وضربة لقواعد القانون الدولي ومعاهدة عدم الانتشار النووي".

وعدّ عراقجي "هذه الاعتداءات قد تتسبب بتسربات وتسربات إشعاعية تهدد مناطق تتجاوز حدود إيران"، مؤكدا أن "الكيان الإسرائيلي هو العقبة الأساسية أمام تحقيق شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل"، مشيراً إلى أن استمرار الدعم الغربي وتحديداً الأوروبي والأمريكي لإسرائيل، يشجعها على مواصلة التوسع والعدوان من دون مساءلة".

وتطرّق الوزير الإيراني إلى ما وصفه بإجراءات "غير عادلة" ضد بلاده، قائلاً: إن "بعض العقوبات المفروضة على إيران تعيق جهود علاج المتضررين الإيرانيين من تلك الهجمات".

وشدد على "ضرورة أن تلتزم جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية بضوابطها من دون استثناءات أو معايير مزدوجة"، داعياً بعض الدول إلى تقديم "توضيحات" بشأن تقارير رسمية سبق طرحها في اجتماعات المنظمة، ومؤكداً أن "الشفافية هي الركيزة الأساسية لعمل" منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما دعا عراقجي إلى "تحقيق دولي" بشأن الجهات والدول والشركات التي زودت نظام صدام حسين بالأسلحة الكيميائية خلال الحرب العراقية – الإيرانية"، مؤكداً أن هذا الملف "لا يمكن أن يبقى مغلقاً".

وعلى هامش الاجتماع في لاهاي، عقد وزير الخارجية الإيراني اجتماعاً مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث جرى بحث مسار التعاون بين الطرفين وآليات تعزيز الشفافية وتنفيذ التزامات الدول الأعضاء.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
