لحظة الود بين ترامب وممداني لم تدم حتی لـ48 ساعة !

كرر عمدة مدينة نيويورك موقفه من الرئيس الاميركي دونالد ترامب واصفا اياه بالفاشي والمستبد، بعد أقل من ثمان واربعين ساعة على لقاء الرجلين في البيت الأبيض

يبدو ان لحظة الوداد بين الرئيس دونالد ترامب وعمدة نيويورك الجديد زهران ممداني، لم تكن كافية لتغيير رأي الأخير بالرئيس ترامب، ولا غزل ترامب المفاجئ بممداني. فبعد أقل من ثمانية واربعين ساعة على اللقاء، والأجواء الإيجابية التي خيمت على المكتب البيضاوي، عاد ممداني ليؤكد تمسّكه بنظرته السابقة بترامب؛ فاشي ومستبد، هكذا رأى ممداني الرئيس الأميركي. ممداني وفي لقاء خاص على قناة إن بي سي الأميركية، شدد على أنه لا يزال يرى ترامب بنفس الصفات، وأن كل ما قاله في السابق لا يزال يؤمن به.

وقال زهران ممداني:"كل ما قلته في الماضي ما زلت أؤمن به. هذا شيء قلته في الماضي، وأقوله اليوم. وأعتقد أن ما أعجبني في اللقاء مع الرئيس هو عدم التردد في مناقشة نقاط الخلاف والسياسات التي قادتنا إلى هذه اللحظة".

لقاء ترامب وممداني في البيت الأبيض، جاء بعد حرب مواقف امتدت لأشهر من التصعيد الكلامي بينهما، حيث نعت ترامب ممداني بالمجنون الشيوعي، مهدداً بقطع التمويل الفيدرالي عن نيويورك حال فوزه، إلا أن أجواء اللقاء خالفت ذلك تماماً، حيث حرص ترامب على إظهار ودّه، مدافعا عن العمدة المنتخب، واصفاً إياه بأنه شخص عقلاني. ما مثل تغيراً جذرياً في موقف الرئيس.

ولكن، وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي خيمت على لقاء الرجلين، إلا أن حالة الاستقطاب السياسي في البلاد لا تزال في تصاعد، وقد تجر البلاد إلى مواجهة، يرى مراقبون أن اعاقة تمويل المدينة البالغ ثمانية مليارات دولار سنوياً من الحكومة الفيدرالية، يجعل تهديدات ترامب ذات وزن، فيما يمثل إرسال ترامب قوات الجيش إلى نيويورك، السيناريو الأكثر خطورة، وهو تحد سيكون على ممداني التعامل معه. ضغوطات ربما تؤدي إلى معركة سياسية وقانونية بشأن الأولويات المالية والاجتماعية للمدينة، مع تأثيرات محتملة على المشهد السياسي الأميركي الأوسع.