الحرس الثوري يعتقل خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان

اعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية عن نجاحها في اعتقال مجموعة إرهابية في منطقة سيستان وبلوشستان، تتبع لجماعة "جيش الشيطان".

جاء ذلك في إطار المناورة العملياتية لشهداء الأمن في المنطقة الجنوبية الشرقية.

وأوضحت القوات أنها تمكنت، بفضل جهود استخباراتية مكثفة، من تحديد هوية الخلية الإرهابية والقبض على عدد من أفرادها.

كما عُثر بحوزتهم على حزامين ناسفين، مما يُبرز خطر تلك العناصر على الأمن المحلي.