بقائي ينتقد المزاعم حول رسالة بزشكيان لولي العهد السعودي


صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي بان محتوى رسالة الرئيس مسعود بزشكيان إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان في إطار مراسلات روتينية تمامًا، وتمحورت حصريًا حول مسألة الحج، ولم تتضمن أي ذكر لأي مواضيع تفاوضية.

وردا على سؤال حول ادعاء عضو سابق في البرلمان بشأن محتوى رسالة الرئيس بزشكيان إلى ولي العهد السعودي، أعرب بقائي عن استغرابه وأسفه لإصرار بعض النشطاء السياسيين على نشر قضايا كاذبة في هذا الصدد، وقال: إن الإصرار على نشر تكهنات لا أساس لها، والادعاءات التي ثبت زيفها صراحةً، لا يخدم المصالح الوطنية.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أمله في أن يُعلي المحللون والناشطون السياسيون من مصالح البلاد العليا ومصالحها الوطنية على تحيزاتهم الحزبية والسياسية، وأن يُبعدوا مجال السياسة الخارجية عن التكهنات والادعاءات غير المؤكدة.

وسلم رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية قبل فترة لوزير الداخلية السعودي رسالة خطية موجهة من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، إلى ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
