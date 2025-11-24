بقائي ينتقد المزاعم حول رسالة بزشكيان لولي العهد السعودي

صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي بان محتوى رسالة الرئيس مسعود بزشكيان إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان في إطار مراسلات روتينية تمامًا، وتمحورت حصريًا حول مسألة الحج، ولم تتضمن أي ذكر لأي مواضيع تفاوضية.

وردا على سؤال حول ادعاء عضو سابق في البرلمان بشأن محتوى رسالة الرئيس بزشكيان إلى ولي العهد السعودي، أعرب بقائي عن استغرابه وأسفه لإصرار بعض النشطاء السياسيين على نشر قضايا كاذبة في هذا الصدد، وقال: إن الإصرار على نشر تكهنات لا أساس لها، والادعاءات التي ثبت زيفها صراحةً، لا يخدم المصالح الوطنية.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أمله في أن يُعلي المحللون والناشطون السياسيون من مصالح البلاد العليا ومصالحها الوطنية على تحيزاتهم الحزبية والسياسية، وأن يُبعدوا مجال السياسة الخارجية عن التكهنات والادعاءات غير المؤكدة.

وسلم رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية قبل فترة لوزير الداخلية السعودي رسالة خطية موجهة من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، إلى ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.